أجاي خارج حسابات الأهلي

| Tuesday, 25 July 2017 - 00:00 am

تأكد غياب النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي المصري، عن مباراة الوحدة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

وقرر الجهاز الفني للأهلي إراحة اللاعب، تجنبًا لتعرضه للإرهاق، بعدما شارك في الجولة الأولى أمام الفيصلي الأردني.

وكان أجاي قد صنع الهدف الأول، وسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى الزمالك (2ـ0)، خلال لقاء الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ومن جهة أخرى، أدى وليد سليمان، جناح الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، مساء أمس الإثنين، في ظل إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وهي الإصابة التي حرمته من خوض البطولة العربية.