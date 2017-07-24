حرمان الفرق من ملعب السلام

| Tuesday, 25 July 2017 - 00:00 am

أجرت اللجنة المنظمة في المجموعة الأولى للبطولة العربية برئاسة الخميس ومنسقها العام رضا كريم تعديلا على ملاعب تدريبات الفرق المشاركة في المجموعة حيث تقرر إقامه كل التدريبات على الملاعب الفرعية لملعب الدفاع الجوي حتى نهاية الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة، وذلك حفاظا على سلامة أرضية ملعب السلام الذي يستضيف المباريات الرسمية وعدم إجهاده.

وأكد أحمد العقيل مساعد المنسق العام أن التعديل بدأ بالفعل بمباركة الفرق المشاركة حيث تدرب أمس فريق نصرحسين داي علي الملعب الفرعي لملعب الدفاع الجوي وأعقبه مران الفيصلي الأردني ثم الوحدة الإماراتي، في حين أجرى الأهلي تدريباته علي ملعب مختار التتش بمقر نادي الأهلي.