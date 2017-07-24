برج العرب يجهز فرق الثانية

| Tuesday, 25 July 2017 - 00:00 am

تواصل فرق المجموعة الثانية بالبطولة العربية تدريباتها اليوم الثلاثاء في البطولة التي تحتضنها مصر استعداداتها لخوض الجولة الثانية من البطولة، ومن المقرر أن تتدرب الفرق الأربعة على ملاعب بـــرج العـــرب الفرعيـــــة الأول والثانــي، وتضم المجموعة الثانية فـــــرق الزمــالك المصــري والفتح الرباطي المغربي والنصر السعودي والعهد اللبناني.

ويخوض فريق العهد اللبنانـــي مرانه في السادسة مساء على ملعب برج العرب الفرعي الأول، بينما يتدرب الزمالك في الثامنة مساءً على ملعب برج العرب الفرعي الثاني. ويؤدي النصر السعودي مرانه في الساعة الخامسة على ملعب برج العرب الفرعي الثاني، كما يخوض فريق الفتح الرباطي مرانه على ملعب برج العرب الفرعي الثاني في الساعة السابعة مساء.