استقبال تاريخي لمحمد العويس في جدة

جدة - الرياضية | Tuesday, 25 July 2017 - 22:22 pm

وسط حضور جماهيري غفير، وصل مساء اليوم الأربعاء الحارس الدولي محمد العويس إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك للانضمام للنادي الأهلي قادماً من النادي العاصمي الشباب، واستقبلت الجماهير الأهلاوية الحارس المنتقل إلى النادي الغربي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بالأهازيج والوردود، وتفاعل العويس مع الجمهور الأهلاوي الذي أحاط به عند خروجه من باب مطار جدة، فيما لخص العويس فرحته أمام الجماهير الأهلاوية، قائلاً فيها: "للأهلي جينا".