النصر يستعرض بـ "العالمية" في مصر

القاهرة - الرياضية | Tuesday, 25 July 2017 - 22:54 pm

وزع المركز الإعلامي بنادي النصر، على الإعلاميين المتواجدين في البطولة العربية والتي تقام حالياً في مصر، كتاب "نادي النصر السعودي تاريخ وإنجازات"، والذي يخص تاريخ النادي وإنجازاته، والذي يحكي تاريخ النصر وبطولاته منذ تأسيسه وحتى الأن.



كما تم توزيع كتاب "النصر أول عالمي بالقارة الآسيوية"، والذي يرصد مشوار الفريق النصراوي في كأس العالم للأندية، كأول سفير لأكبر قارات العالم في أول بطولة عالمية للأندية، والتي أقيمت عام 2000م في البرازيل.