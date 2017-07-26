اعتذار بلجيكي يجبر الفيصلي على مناورة

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Wednesday, 26 July 2017 - 00:00 am

يختتم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيصلي اليوم الأربعاء، معسكره الحالي المقام في هولندا، على أن تعود البعثة إلى السعودية غدا الخميس لاستكمال البرنامج التحضيري للموسم الرياضي الجديد.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية أمس، خلال معسكره الحالي، حيث استهل الصربي رازافيتش مدرب الفريق تدريبه الصباحي باجتماع مع اللاعبين، بحضور فهد المدلج رئيس النادي، ومدلج المدلج المشرف العام على الفريق، وأبدى خلاله رضاه التام على ما وصل إليه الفريق من جاهزية قبل العودة إلى المنافسات المحلية، ومن ثم أخضع اللاعبين إلى تدريبات لياقية.

فيما استغل المدرب الصربي الحصة المسائية في تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والفنية، قبل أن يختتم المران بمناورة بعد اعتذار الفريق البلجيكي بيرخوت عن المواجهة الودية التي كانت مقررة اليوم.