الفتح يخسر من غازي عنتاب

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Wednesday, 26 July 2017 - 00:00 am

خسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح من نظيره غازي عنتاب التركي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن برنامج المعسكر الحالي المقام في تركيا؛ استعدادًا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وجاء هدف الفتح الوحيد عن طريق اللاعب علي الزقعان.

وتعد هذه التجربة الودية هي الرابعة للفريق في معسكره الحالي، بعد أن استهل سلسلة مبارياته بالودية بالفوز على دمير سبور التركي بهدف، سجله اللاعب حمد الجهيم، قبل أن يخسر في المباراتين الثانية والثالثة أمام سيفاس سبور التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسوكامييت الأذربيجاني بثلاثية نظيفة.

يشار إلى أن الفتح سيبدأ مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة ضيفه التعاون في العاشر من أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.