العين.. الاختبار الأول لنيجيري الأهلي

جدة ـ محمد العيدان | Wednesday, 26 July 2017 - 00:00 am

ستكون المباراة الودية للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أمام نظيره العين الإماراتي مساء اليوم الأربعاء، بمثابة الاختبار الأول للنيجيري جودفري أبوا بونا، الذي تم التعاقد معه أخيرًا لتدعيم خط الدفاع.

وشارك النيجيري بونا للمرة الأولى في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء، بعد يوم واحد من التحاقه بالمعسكر المقام حاليًا في النمسا، واتضح خلال مجريات التحضيرات التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية، تركيز الأوكراني سيرجي ريبروف على اللاعب، في إشارة واضحة إلى أنه قد يدفع به في جزء من هذه المباراة التي تعد الرابعة للفريق في المعسكر الخارجي.

وكان الأوكراني ريبروف قد فرض على اللاعبين تدريبات لياقية في بداية الحصة الصباحية، ومن ثم أجرى مناورة بين اللاعبين.

وفي الفترة المسائية، اكتفى المدرب الأوكراني بتدريبات خفيفة في صالة الحديد، في خطوة هدفت إلى عدم إرهاق اللاعبين وتجهيزهم بأفضل طريقة ممكنة قبل مواجهة العين الإماراتي اليوم.

يشار إلى أن مباراة اليوم، ستعقبها مواجهة ودية أخيـرة أمام كونيـا سبور التركي غدًا، في ختام المعسكر الذي أقيم على مرحلتين في مدينتــي فينـدشـجارسـتون وزالتسبورج النمساويتين، قبل العودة إلى جدة يوم الجمعة المقبل.