أول فرع لمطعم “وينج ستوب” العالمي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 26 July 2017 - 00:00 am

تم افتتاح مطعم "وينج ستوب" العالمي في الغدير سكوير بمدينة الرياض، ويعد "وينج ستوب" من أوائل المطاعم المتخصصة بنكهات جوانح الدجاج في الولايات المتحدة، وتشمل قائمة الطعام فيه الجوانح الكلاسيكية الطازجة التي تحضر عند الطلب، وجوانح بدون عظم، ودجاج تندر المتبل، بنكهات مميزة ولذيذة مثل نكهة الأتوميك الحارة جداً التي هي جزء من عرض التحدي في المطعم، ومانجو هابارينو، وكاجن، والنكهة الأصلية الحارة، ولويزيانا رب، ومايلد، ونكهة هيكوري باربيكيو المدخن، والليمون مع الفلفل، وجبنة البارميزان مع الثوم، ونكهة هاواي، والترياكي.

وفي هذه المناسبة قال حمدان البدر رئيس مجلس إدارة شركة دار الضيافة صاحبة حق امتياز مطاعم "وينج ستوب" بالمملكة: لدينا خبرة كبيرة في إدارة وتشغيل الماركات التجارية المحلية والعالمية ونعمل على إبرام الشراكات مع العلامات التجارية العالمية الرائدة، ونسعد اليوم بافتتاح أول فرع “وينج ستوب” في المملكة العربية السعودية، حيث يشتهر هذا المطعم في الولايات المتحدة بنكهاته الفريدة التي ستتوفر هنا لضيوف مطاعمنا.

من جهته، قال لاري كروجر الرئيس التنفيذي في وينج ستوب العالمية: “تشهد أسواق المملكة نمواً سريعاً ومستمراً، ولطالما كانت على قائمة الوجهات المستهدفة لإقامة فروع لعلامتنا التجارية "وينج ستوب"، وعندنا ثقة كبيرة في كسب العملاء من خلال تقديم نكهات فريدة من نوعها، جاء هذا الافتتاح كجزء من خطتنا التوسعية المستمرة في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن شركة دار الضيافة تملك وتشغل مطاعم سزلرهاوس، كانتون، تاكوهت، روما وَي، شاورماريتو وأرومة القهوة في المملكة، كما لدى الشركة عدة ماركات عالمية تمتلك حق امتيازها مثل قهوة الكريب و وينج ستوب وسينابون.