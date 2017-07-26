الهندوراسي يشارك.. وبرنامج خاص للحراس

المجمعة ـ محمد السناني | Wednesday, 26 July 2017 - 00:00 am

شارك الهندوراسي الدولي إميليو إيزاجوري المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء، في تدريبات الفريق التي أقيمت أمس الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، ضمن برنامج المعسكر الإعدادي في مدينة أنسبورك النمساوية.

وأخضع الجهاز الفني للفريق بقيادة كونستانتين جالكا المدرب الروماني اللاعبين إلى تدريبات لياقية في الحصة الصباحية؛ بهدف رفع المعدل اللياقي، قبل أن يؤدي اللاعبون مناورة على منتصف الملعب، طبق خلالها المدرب الروماني عددًا من الجمل التكتيكية.

وفي الفترة المسائية، بدأ التدريب بحركات الإحماء تبعها التمارين اللياقية مع الروماني خوليان خيمنيز مدرب اللياقة، الذي ركز على تمارين القوة ورفع المعدل اللياقي، تلا ذلك مجموعة من التمارين التكتيكية والفنية بإشراف المدرب جالكا، فيما أدى حراس المرمى تمارينهم الخاصة بإشراف الروماني رادو جبريل مدرب الحراس.