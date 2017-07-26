سييرا يستبعد الخيبري.. وفيلانويفا يلحق بالثنائي

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 26 July 2017 - 00:00 am

أنهى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد أمس الثلاثاء، معسكره الإعدادي في مدينة بولتون الإنجليزية، على أن تعود البعثة اليوم الأربعاء إلى جدة؛ لاستكمال التحضيرات للموسم الرياضي الجديد، الذي سيستهله الفريق بالمشاركة في بطولة تبوك الدولية.

ومن المقرر أن تغادر البعثة الأحد المقبل إلى مدينة تبوك؛ للمشاركة في دورة تبوك الدولية للسنة الثانية على التوالي.



تقسيم اللاعبين

وكان التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق قد فرض تدريبات صباحية ومسائية على اللاعبين، في ختام برنامج التحضيرات بالمعسكر أمس.



غياب الثلاثي

ولم يشارك في المران اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، الذي اكتفى بالركض حول المضمار بتوجيه من الجهاز الطبي بعد تعرضه إلى الإصابة، ليلحق بالثنائي المصاب زياد والغامدي، فيما وجد الثنائي فهد المولد ومحمد قاسم في صالة اللياقة البدنية.



استبعاد الخيبري

وعلى الصعيد نفسه، استبعد التشيلي سييرا اللاعب قصي الخيبري من حساباته بداية الموسم الجديد، ورغم وجوده في المعسكر الخارجي، إلا أنه لم يعتمد عليه في أي مباراة من المباريات الودية الثلاثة.

وبينت لـ"الرياضية" مصادر، أن سييرا أبلغ الخيبري إبان تدريبات الفريق في جدة قبل المغادرة إلى إنجلترا، أنه لا يحتاج إلى خدماته هذا الموسم، لكن اللاعب أصر على المشاركة مع الفريق في المعسكر، وسيتحدد وجهته في الأيام المقبلة.



أول المغادرين

وكان الكويتي فهد الأنصاري أول المغادرين للمعسكر أمس، بعد أن سمح له الجهازان الفني والإداري بالسفر إلى بلاده، على أن يلتحق بتدريبات الفريق في جدة السبت المقبل، قبل يوم من المغادرة إلى تبوك.