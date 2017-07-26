أنمار: معسكر بولتون ناجح

| Tuesday, 25 July 2017 - 23:25 pm

كشف أنمار الحائلي رئيس النادي، ورئيس بعثة الفريق في بولتون أن التركيز في المرحلة المقبلة من الإعداد، التي ستضمن المشاركة في بطولة تبوك الدولية، سيكون على الجوانب الفنية لتحضير الفريق لانطلاقة منافسات الموسم منتصف الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن الفريق خاض عددًا من اللقاءات الودية، هدف من خلالها المدرب إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية أولاً ثم الفنية.

وأثنى رئيس نادي الاتحاد على نتائج المعسكر والانضباط والجدية التي تميز بها كافة أعضاء الفريق لإنجاحه، وتحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها للاستعداد للموسم المقبل.

وأضاف: "المعسكر سار حسب البرنامج الموضوع من جانب المدرب، ومما ساهم في نجاحه توفر كافة الإمكانيات التي يحتاج إليها الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين من ملاعب تدريب وصالات اللياقة البدنية، إضافة إلى الأجواء المناسبة لإقامة التدريبات في مختلف الأوقات يوميًّا".