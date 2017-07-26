داسيلفا يترك الباطن.. والإدارة تبحث عن بديل

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Wednesday, 26 July 2017 - 00:00 am

غادر البرتغالي أجوان داسيلفا مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الباطن، أمس الثلاثاء، معسكر الفريق المقام في القاهرة، متوجهًا إلى بلاده بعد تعرضه إلى وعكة صحية مساء أمس الأول، منعته من أداء عمله مع الجهاز الفني.

وبدأت إدارة الباطن تحركاتها من أجل التعاقد مع مدرب بديل في الفترة المقبلة.

إلى ذلك، يخوض الفريق مباراة ودية أمام الشرطة المصري مساء اليوم الأربعاء ضمن برنامج تحضيراته في المعسكر الحالي.

ومن المتوقع أن يزج البرتغالي جواكيم ماتشادو بأغلب العناصر في هذا اللقاء؛ للوقوف على مستوياتهم والاطمئنان على جاهزيتهم، خاصة معن الخضري ومصعب العتيبي العائدين من الإصابة.