مراهق يحطم أرقام الانتقالات

الرياض - حسن أبوزينب | Wednesday, 26 July 2017 - 00:00 am

من المرجح أن يحـــطم نادي ريال مدريد الرقــم العالمي للمرة السادسة في تاريخه، بدفع 160 مليون جنيه إسترلينــــي مقابل الحصول على خدمات كليان مبابي مهاجم مونـــــاكو.وكشفت تقارير صحيــفة ماركا أن فلورنتينو بيريز حاول أكثر من مرة إقناع الموهوب الفرنـــسي الذي لا يتجاوز عمره 18 سنة لاسيما خلال هذا الصيف، ولكن أسرة اللاعب اعترضت بحجة أن الوقت غير ملائم لإجراء صفقة الانتقال، إلا أن مصادر موثوق بها فسرت رفض الأسرة باستحالة شق ابنها طريقه في صفوف النادي الذي يلعب فيه كبار نجوم الكرة.صحيفة آس الإسبانية أيضا كشفت أن الفريق الملكي يعــاني من أزمة مالية تحــول دون التقدم بهذا العرض الكبير للاعب المراهق، ولكن بعد بيعه رودريجيز لبايرن ميونيخ والفارو موراتا لتشلسي توفرت له الأموال اللازمة لشــــراء اللاعب الفرنسي. يذكــر أن زيدان مدرب ريال مــدريد هو مهندس هذه الصفقة حسب تسريبات صحيفة ليكيب الفرنسية، التي أشارت بأن المدرب الفرنسي جند نفسه خلال الفترة السابقة لملاحقة اللاعب بشتــى المغريات، حتى تمكن مـــؤخرا من اصطياده. يذكر أيضا أنه إذا تمت الصفقة فسوف يسجل المراهق الفرنسي أغلى صفقة في تاريخ الكرة بمبلغ 160 مليون جنــيه إسترليني، يليه الفرنسي بول بوجبا (89 مليون جنيه) ويأتي ثالثا الويلزي جاريث بيل (85مليوناً) يليه كريستيانو رونــــــالدو (80 مليوناً) واحتل الأرجنتيني جونزالو هيجوين المركز الخامس برصيد (76 مليوناً) فيما جاء في المركز السادس البرازيلي نيمار (75 مليون جنيه).