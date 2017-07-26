ليو الهلال يرتدي قميص الأخضر

الرياض - الرياضية | Wednesday, 26 July 2017 - 17:04 pm

نشر البرازيلي ليو بوناتيني المحترف في صفوف فريق الهلال، صورته بقميص المنتخب السعودي، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأشار ليو بالقلب الأخضر، في لافتة آثارت إعجاب متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.



يشار إلى أن البرازيلي ليو سيكون خارج قائمة المدرب الأرجنتيني رامون دياز في الموسم المقبل، رغم بقاء اللاعب في الفريق ومشاركته في اللقاء الودي أمس الثلاثاء، أمام بنيڤيتو الإيطالي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، واستطاع ليو من تسجيل هدف التعادل للهلال عند الدقيقة 90.