مدرب أولمبي الهلال: سنظهر بشكل مختلف أمام نفط الوسط العراقي

| Wednesday, 26 July 2017 - 15:44 pm

أكد الأرجنتيني خوان براون مدير الجهاز الفني لفريق أولمبي الهلال لكرة القدم، جاهزية الفريق لخوض مواجهة يوم غدٍ الخميس التي تجمع الفريق بنظيره فريق نفط الوسط العراقي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة البطولة العربية، حيث شدد براون على أن لاعبي فريقه بعد المواجهة الأولى أمام فريق المريخ السوداني أجتازوا رهبة المنافسة بحكم صغر سن لاعبي الفريق، وبأنها تعد تجربة جديدة لهم في مسيرتهم، والعمل بعدها أصبح بأكثر أريحية وثقة داخل مجموعة الفريق، مؤكداً أن فريقه سيظهر بشكل مختلف في المباراة المقبلة.



وعن جاهزية ثنائي المنتخب السعودي الأولمبي فهد الرشيدي وعبدالرحمن اليامي، أوضح الأرجنتيني: "شاهدت الثنائي في مران الفريق يوم أمس، وسأقرر في تدريب الفريق اليوم الأربعاء عن بدايتهم للقاء، هل ستكون من أرض الملعب أو من دكة البدلاء، فهما جاهزان في كل حين لتقديم الإضافة المطلوبة للفريق".



وأوضح براون على أن المجهود اللياقي للاعبي الفريق سيتحسن من مباراة لأخرى، وسيعمل مع لاعبي فريقه على زيادة الجهد البدني خلال مجريات اللقاءات المقبلة ابتداء من مواجهة الغد.



وأضاف: "من الصعب رفع الطموح بشكل مفاجئ خصوصًا للاعبين صغار بالسن، لكن العمل قائم على ذلك نسبيًا، لقاء بعد آخر، هذا وبين براون أن تأقلم المجموعة مع لاعبي الفريق الأول الذي حضروا للمشاركة في المسابقة يحتاج لعدد معين من التدريبات واللقاءات لزيادة التناغم وتقديم الفريق للمستوى المأمول.