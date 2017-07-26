فيصل بن تركي يدعم الهلال في "العربية"

القاهرة - الرياضية | Wednesday, 26 July 2017 - 19:03 pm

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر تفاؤله، في مشاركة فريقه في البطولة العربية المقامة حالياً في مصر، مشيراً أن فريق فتح الرباط المغربي والذي يواجهه النصر مساء اليوم الأربعاء قدم أداء ممتاز في مباراته الأولى والتي كانت أمام الزمالك، كما أشار إلى أنهم في النصر يتمنون سرعة تأقلم اللاعبين الأجانب المنضمين حديثاً للفريق.



وعن المستوى الذي قدمه فريق أولمبي الهلال في البطولة العربية قال الأمير فيصل: "أتمنى التوفيق لجميع الأندية السعودية في مشاركاتها الخارجية".



وختم رئيس النصر حديثه، بشكر الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي، على المباردة الجميلة بإعادة البطولة العربية.