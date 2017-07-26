فيصل بن تركي والبطي يلتقيان في الإسكندرية

الإسكندرية - الرياضية | Wednesday, 26 July 2017 - 19:12 pm

التقى عادل البطي الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء مع الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، وذلك على هامش لقاء الفريق الكروي الأول بنادي النصر والفتح الرباطي المغربي ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية والتي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية.



وجاء خلال اللقاء تباحث العديد من المواضيع الهامة التي تخص النادي الأصفر مع اتحاد الكرة السعودي.



يذكر أن أمين عام اتحاد الكرة السعودي يتواجد حالياً في مصر لحضور البطولة العربية.