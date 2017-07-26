الاتحاد يصل جدة والحائلي يشيد بمعسكر بولتون

جدة - الرياضية | Wednesday, 26 July 2017 - 20:28 pm

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم الأربعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعد فراغها من المعسكر الاعدادي الخارجي.



واختتم الفريق الاتحادي تحضيراته في مدينة بولتون الانجليزية استعداداً للموسم الرياضي الجديد.



من جهته أثنى أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد على نتائج المعسكر والانضباط والجدية التي تميز بها كافة أعضاء الفريق لإنجاحه وتحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها للاستعداد للموسم المقبل.