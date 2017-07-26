الأخضر الشاب يلاقي العراق ودياً

تونس - الرياضية | Wednesday, 26 July 2017 - 20:35 pm

يفتتح الأخضر الشاب أولى مبارياته الودية في معسكره الإعدادي المقام في مدينة تونس، ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018م، التي يستضيف خلالها الأخضر مباريات مجموعته الرابعة مطلع شهر نوفمبر المقبل في الرياض، ويلتقي الأخضر الشاب مساء غدٍ الخميس منتخب العراق الشاب في لقاء ودي، يأمل من خلاله مدرب الأخضر خالد العطوي الوقوف على الجانب اللياقي والبدني للاعبين.



وعلى الصعيد الميداني، واصل الأخضر تدريباته اليوم الأربعاء، على الملعب الرئيس للملعب الأولمبي بالمنزه، حيث بدأ التمرين بالإحماء الجماعي للاعبين، قبل الانتقال إلى تمارين التمرير والإسناد والتحرك بالكرة، عقِب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى تدريبات اشتملت على الثلث الهجومي مع وسط الملعب، بالإضافة إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات في الجانب الدفاعي وحراسة المرمى والبناء من الخلف.