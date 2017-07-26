"هاتريك" فوازير يسقط النصر في البطولة العربية

| Wednesday, 26 July 2017 - 19:57 pm

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهاته الأولى في البطولة العربية أمام الفريق المغربي الفتح الرباطي 4/0 ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في الدور الأول.



وأحرز محمد فوازير ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه للفوز 4 / صفر على الفريق الأصفر.



وتربع الفتح الرباطي على صدارة المجموعة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد النصر عند نقطة واحدة في المركز الأخير، وذلك قبل لقاء الزمالك المصري مع العهد اللبناني بالمجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم.



وقدم الفتح، الذي تعادل 2 / 2 مع الزمالك في الجولة الماضية، أداء لافتا نال استحسان الجماهير التي تابعت اللقاء من مدرجات ملعب الاسكندرية، فيما ظهر النصر بشكل باهت للغاية، وابتعد لاعبوه كثيرا عن مستواهم المعتاد، لينال الرباعية.



ويلتقي الفتح الرباطي مع العهد في الجولة الثالثة (الأخيرة) يوم السبت القادم، فيما يواجه الزمالك فريق النصر في اليوم ذاته بالجولة نفسها.