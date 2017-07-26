دياز يطمئن جماهير الهلال على معسكر النمسا

النمسا - الرياضية | Wednesday, 26 July 2017 - 21:49 pm

أشار الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، إلى أن المرحلة الأولى من معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد كانت قوية واعتمدت على رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين.



ويقيم الهلال حاليًا معسكرًا إعداديًا خارجيًا في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.



وأوضح دياز، في تصريحات لتطبيق الهلال الرسمي عبر موقع (يوتيوب)، بأن اللاعبين مازالوا يشعرون ببعض الإجهاد من المرحلة الأولى، ولكن المباراة الودية التي أجراها الفريق مؤخراً تحرك خلالها اللاعبون بشكل جيد.



وأشاد دياز بصفقات الهلال الجديدة، حيث قال: "اللاعبون الجدد الذين تم التعاقد معهم ظهروا بشكل جيد، ولديهم مهارات كثيرة ومتميزة، إنهم يتأقلمون سريعًا، وسيكونون إضافة قوية للفريق".



واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحه قائلاً: "المعسكر يبدو ناجحاً جدًا والأجواء جيدة، نتدرب على فترتين، وأصبحنا في المرحلة الأخيرة، وبدون شك سيكون هذا المعسكر هو قاعدة انطلاق الفريق نحو الإنجازات في الموسم المقبل".



يذكر أن الهلال في الموسم الماضي، قد حقق بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.