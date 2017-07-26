الاتحاد الأكثر والباطن الأقل في قرارات غرفة فض المنازعات

الرياض - الرياضية | Wednesday, 26 July 2017 - 22:25 pm

كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، القرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات، والتي تمنع الأندية المحترفة من التسجيل خلال فترة التسجيل الأولى للاعبين، التي انطلقت في الثاني من شهر يوليو الجاري وتستمر حتى الـ12 من سبتمبر المقبل.



وجاء نادي الاتحاد كأكثر من اتخذ ضده قرارات من لجنة الاحتراف بـ23 قضية، يليه النصر بـ16 قضية، فيما سجل على فريق الرائد 5 قضايا، كما سجل على نادي الشباب 4 قضايا، وسجل على كل من الهلال والقادسية وأحد 3 قضايا لكل منهم، في حين سجل على النادي الأهلي قضيتين، وجاء الباطن كأقل الفرق قضايا بقضية واحدة فقط.



وأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أن على جميع الأندية المحترفة الالتزام بالتعليمات المحددة مسبقًا من اللجنة في تعميمها السابق للأندية، وفق التالي:



- الالتزام بتقديم صورة طبق الأصل من كشف تحويل رواتب اللاعبين المحترفين ومدراء الاحتراف مباشرة عن طريق حساباتهم الشخصية لدى البنوك حتى نهاية شهر يونيو 2017م لأندية الدرجتين الممتازة والأولى.



- تقديم مايثبت تسديد جميع الالتزامات المالية الأخرى المثبتة لأندية أو اللاعبين المحترفين أو وكلاء ووسطاء اللاعبين أو تقديم مايثبت الاتفاق على تسوية تلك الالتزامات وأوقات تسديدها.



- تلتزم الأندية بتنفيذ القرارات النهائية الصادرة من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.