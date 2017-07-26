القريني يشكر رمز الشباب

الرياض - الرياضية | Wednesday, 26 July 2017 - 21:56 pm

قدم عبدالله القريني رئيس مجلس الإدارة بنادي الشباب، شكره وتقديره للرئيس الفخري للنادي الأمير خالد بن سلطان، على دعمه اللا محدود للنادي لأكثر من 40 عاماً، مؤكداً أنه كان ولا يزال الداعم الأول لكافة الإدارات الشبابية، مشيراً إلى أن هذا الوفاء ليس بمستغرب على الرمز الشبابي وأبناءه.



من جهة أخرى، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء يوم غدٍ الخميس، منتخب الحرس الملكي ودياً، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالنادي، وذلك ضمن المرحلة الثانية في البرنامج الإعدادي للفريق الشبابي، خلال الفترة المقبلة قبل انطلاقة منافسات دوري المحترفين السعودي.



وعلى الصعيد الميداني، أجرى الفريق حصته التدريبية على الملعب الرديف بالنادي، استهلها بالتمارين الاعتيادية بإشراف أخوان الفانو مدرب اللياقة، الذي أخضع اللاعبين لعدة تدريبات لياقية وتقوية عضلات في منتصف الملعب، وأخضع بعدها الجابر اللاعبين لتدريبات منوعة في منتصف الملعب، ركز من خلال على تطبيق الجمل التي يرغب تنفيذها في اللقاء، وذلك قبل أن يجرى مناورة شهدت تطبيق النهج الفني للقاء، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.