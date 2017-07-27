معرض “ألوان السعودية” يصل جازان

جازان ـ واس | Thursday, 27 July 2017 - 00:00 am

بدأ معرض "ألوان السعودية" المتنقل، الذي تنظمه هيئة السياحة والتراث الوطني، فعالياته بمجمع الراشد مول بمدينة جيزان، وذلك من خلال عرض 60 صورة متنوعة تبرز الجمال والتنوع التراثي والثقافي والطبيعي والحضاري للمملكة.

وأوضح المهندس رستم الكبيسي مدير عام فرع الهيئة بجازان، أن الهيئة تهدف من خلال تنظيم المعرض الذي يستمر 6 أيام، لإطلاع الزائر على الصور والأعمال السياحية المختارة والفائزة في الملتقيات السابقة من خلال عرضها وفق خطة زمنية طوال العام بجميع مناطق المملكة.

يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من تنظيم الملتقى إلى تعزيز معرفة المواطن بوطنه وتنمية اهتمامه والمقيم بالسياحة المحلية وتسويق الوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها مناطق المملكة وإبراز التنوع المميز فيها، فضلاً عن تشجيع وتحفيز المصورين المحترفين المبدعين والهواة لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية وتراث وآثار وبيئة طبيعية متنوعة وتقدم حضاري لدعم السياحة الداخلية.