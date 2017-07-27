“طاش” يعد ملكا للتلفزيون السعودي

الرياض ـ سلمان المسدر | Thursday, 27 July 2017 - 00:00 am

اســتغرب محمـــد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعيـــة المنتجين والموزعين الســعوديين وكبير مستشاري (IFPI) المنظمـــة الدوليـــــة للصناعات الموســـيقية، المعنية بحقوق الملكية الفكرية، اســتبعاد التلفزيــون السعودي من صراع الملكية الدائر بين الفنانين عبدالله السدحان وناصر القصبي من جهة والمخرج عامر الحمود من جهة أخرى، وهو الصراع الذي انتهى بملكية الأخير لفكرة ومسمى المسلسل منفردا، لتعاقد وزارة الإعلام آنذاك عليه باسمه وباسم مؤسسته، بحسب حكم الدائرة الإدارية السادسة بمحكمة الاستئناف مؤخرا.

واعتبر الغامدي العمل ملكا للتلفزيون السعودي بصفته المنتج لجميع أجزاء المسلسل، قبل انتقاله للعرض على شاشة قناة MBC ابتداءً من العام 2005، وأوضح لـ"الرياضية" أمس "نحترم المؤسسة القضائية، ويجب أن يمتثل أي خصم في أي قضية لحكمها متى ما اكتسب صفة النفاذ والقطعية، أنا أرى أن الإدارة القانونية بالتلفزيون السعودي كان يجب أن تتداخل في بداية النزاع لتثبت حق ملكية الاسم للتلفزيون بحكم كونه المنتج لجميع الأجزاء محل النزاع، مؤسسة ليالي كانت شركة للتنفيذ فقط أو ما يعرف اصطلاحا بالمنتج المنفذ للعمل، حتى الأجزاء التي عرضت عبر شاشة MBC يحق للتلفزيون السعودي المطالبة بالتعويض عنها".

من جهته، أوضح هاني الغفيلي المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام في إجابة على سؤال لـ"الرياضية" حول تأخر إصدار الحكم، أن اللجان القضائية الإعلامية هي لجان مستقلة وتكتسب أحكامها القطعية، لذا فتأخر الأدلة يؤخر إعلان الحكم، وأضاف "هذا الإجراء لا يتطلب مصادقة وزير الثقافة والإعلام حسب ما هو منصوص عليه في المادة "37" من نظام المطبوعات والنشر المختصة بالنظر في القضايا المختلفة".