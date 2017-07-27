طلال سلامة وماجد مدني يقصان شريط “طربيات أبها”

الرياض ـ سلمان المسدر | Thursday, 27 July 2017 - 00:00 am

كشف المخرج السعودي فطيس بقنة المشرف على إنتاج وتنظيم "طربيات أبها"في نسختها الأولى النقاب عن أسماء الفنانين الذين سيقومون بإحياء الجلستين الغنائيتين الأوليين العاشر والحادي عشر من شهر أغسطس المقبل، وذلك بقاعة مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.

ومن المنتظـــر أن يقص الفنانان طلال سلامة وماجد مدني شــريط الجلسـات الخميس بعد المقبل، فيما يحيي الفنانان نايف البدر والكويتي فيصل الراشد الجلسة الثانية الجمعــــة الموافق للحادي عشر من شـهر أغسطس المقبل، في الوقت الذي أوضح فيه بقنة أن باقي فرسان الجلسات سيتم الإعلان عنهم تباعا حال إتمام الاتفاق معهم، وأضاف بقنة لـ"الرياضية" طربيات أبها ترجمة لفكرة الصديق الإعلامي عبدالرحمن بحير المبتعد عن الأجواء الإعلامية والفنية منذ فترة، وقمت بعرضها على الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، ونالت استحسانه، وقــام بدعمها ومتابعة تنفيذها، وتذليل جميع العقبات أمامها، ووجه بإبرازها بشكل منافس".

وحول تفاصيل الجلسات قال بقنة "هي جلسات فنية مسرحية من خلال عزف التخت الشرقي، يجتمع فيها الطرب الأصيـــل والمواهب الشابة الواعـــدة لتقديمهم جماهيريا، ونهدف لخلق سوق أغنية متنوع وثري من الجيلين وإفساح الفرصة لهم، سنطرح تذاكر الجمهور قريبا للجلسات الأربع الأولى التي ستقام عبر أسبوعين متتاليين قبل موسم الحج لهذا العام، فيما ستستكمل باقي الجلسات الأربع بعد انقضاء الموسم مباشرة".

وتقام "طربيات أبها" ضمـن فعاليات مهرجـــان "أبهـــا يجمعنــا"، المواكب لاحتفــالات المدينة بلقـــب عاصمـــة السياحة العربيــة ٢٠١٧ م، ويغلــــب عليها طابع الطرب والسمر في جو مليء بالفرح والبهجة، ويحييها أبرز الأسماء الفنية، إضافة إلى بعض النجوم الشابة التي حققت نجاحات وظهورًا مميزًا في الآونة الأخيرة.

وينتظر أن تعلن اللجنة الإعلامية لمهرجان أبها يجمعنا عن البرنامج الزمني للجلسات المتبقية، إضافة للعديد من التفاصيل التنظيمية التي يجري العمل على إنهائها بشكل يوازي الحدث الفني المنتظر.