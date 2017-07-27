المشعل يطرح "المستقبل المشرق"

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 27 July 2017 - 00:00 am

طرح الفنان محمـد المشــعل أغنيته الوطنية الجديـدة "المستقبل المشرق"، وهي من كلمات الشاعر أديب العمري ومستمدة من ألحان الفلكلور وتوزيع الموزع الموسيقي يعقوب.

كمـا انتهــى المشـــــعل من تسجيل أغنيــة منفردة جديدة من كلمات الشاعرة سلطانة وألحـان المحــب وتوزيع الموزع الموسيقي يعقوب، وينتظر طرحها عبر اليوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة، يذكر أن الفنان محمد المشعل يدرس حاليا عددا من العروض للمشاركة في عدة مهرجانات وجلسات فنية خلال إجازة عيد الأضحى المقبلة.