السيارات الكلاسيكية تجذب الزوار

أبها ـ واس | Thursday, 27 July 2017 - 00:00 am

أضفت مشاركة السيارات الكلاسيكية" القديمة" التي توزعت في جنبات "شارع الفن" ضمن فعاليات مهرجان "أبها يجمعنا"، بعداً جمالياً للموقع الذي أصبح ملتقى للزوار والمصطافين من داخل المملكة وخارجها.

وتميزت المعروضات التي تراوح تاريخ صنعها بين عامي 1927 و1980 م بألوانها الزاهية وتصاميمها القديمة التي جذبت أنظار مرتادي الشارع من جميع الفئات العمرية الذين يرون تلك السيارات جزءًا من تاريخ المكان. وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 30 عارضاً من أبناء المنطقة، يتم توزيعهم على فترات متعددة خلال أيام المهرجان، ليقدموا للزوار تعريفاً بتاريخ تلك السيارات وشرحاً عن أبرز مسمياتها والشركات المصنعة لها.