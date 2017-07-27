ناشونال جيوجرافيك تعلن الفائزين في مسابقة “لحظات”

أبوظبي ـ الرياضية | Thursday, 27 July 2017 - 00:00 am

كشفت "ناشونال جيوجرافيك أبوظبي"، القناة التلفزيونية الأولى للبرامج الوثائقية الترفيهية باللغة العربية، النقاب عن الفائزين في مسابقة "لحظات" للتصوير الفوتوجرافي الشهيرة التي أطلقتها في العام 2010. ويهدف هذا الحدث الإقليمي إلى دعم وتشجيع المصورين الشباب الهواة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفاز ثلاثة مصورين من فلسطين ومصر بهذه المسابقة التي شارك فيها أكثر من 19 ألفاً توزعوا على ثلاث فئات رئيسة.

من صور دراماتيكية لعروس فلسطينية قبل يوم زفافها وصولاً إلى التقاط صور لأوقات مميزة لأطفال يلهون في الشارع، فإن الحُكاّم قد أشادوا هذا العام بجودة وأصالة الصور الفوتوجرافية التي تم التقاطها، إضافة إلى الوحي المبدع لموضوع المسابقة الذي يحمل عنوان "الاحتفال" لهذا العام.

وذهبت جائزة "فئة صورة البالغين الفردية" إلى المصري محمد مهدي البالغ من العمر 20 عاماً والذي يهوى التصوير، عن لقطة لصبي يلعب مع دجاجته تحت أنظار أخيه في مدينة البرج القديمة المصرية.

وفي المنافسة الحماسية عن "فئة الصورة الوثائقية"، فازت الفلسطينية فاطمة شبير وعمرها 19 عاماً، بالجائزة عن سلسلة صور لعروس قبل يوم زفافها. وتظهر الصور الفرح والاحتفال، وكذلك الأمر، تلقي الضوء على معاني وأصالة الأعراس الفلسطينية وتقاليدها.

أما الجائزة عن "فئة الشباب" التي أُضيفت حديثاً إلى المسابقة، فكانت من نصيب المصري بركات خالد وعمره 17 عاماً، ودار موضوعها حول مجموعة من الأطفال يلعبون في الشارع، وقد نالت إعجاب لجنة الحكام.