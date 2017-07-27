نخبة الطلبة يتوجّهون إلى الصين في بعثة تدريبية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 27 July 2017 - 00:00 am

بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات واللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات في المملكة، أعلنت شركة "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة" عن بدء الدورة الثالثة من برنامجها العالمي للمسؤولية الاجتماعية "بذورٌ من أجل المستقبل"، في المملكة، التي يتم بموجبها ابتعاث نخبة من طلبة الجامعات السعوديين المتخصصين بالاتصالات وتقنية المعلومات في رحلة تدريبية إلى الصين.

وأقامت الشركة حفلاً خاصاً للطلبة الـ17 المشاركين في البرنامج في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة السعودية الرياض قبيل مغادرتهم إلى الصين، وذلك بحضور مجموعة من مسؤولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعلى رأسهم الدكتور ضيف الله الزهراني، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة، وزاو ليوكينج، المستشار التجاري والاقتصادي في السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، ودينس زانج، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة.

تتضمن الدورة الثالثة من البرنامج طلاباً يمثلون 17 جامعة في المملكة، علماً بأن البرنامج كان قد أُطلق للمرة الأولى في السعودية عام 2015، وذلك كجزء من التزام "هواوي" بدعم تطوير المواهب المحلية في مجال التكنولوجيا للمساهمة في تحقيق الأجندات الوطنية. ويستهدف برنامج "بذورٌ من أجل المستقبل" إعداد وتنمية مهارات الكوادر الوطنية الشابة الموهوبة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ونشر ثقافة التبادل المعرفي وتشجيع الأفراد على فهم دور هذا القطاع على مستوى مشاركته في تحفيز الحركة التنموية في البلاد.