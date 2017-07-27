STC تحقق صافي ربح 2.4 مليار ريال للربع الثاني

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 27 July 2017 - 00:00 am

أعلنــت مجموعــة الاتصــالات السعودية (stc) عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017م، وحققت مجموعة الاتصالات السعودية نموا في صافي الربح للربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ولفترة الستة أشهر (النصف الأول) بلغ صافي الربح 4.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.6%. كما ارتفعت ربحية السهم للنصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 2.45 ريال مقابل 2.30 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وبناء على هذه النتائج التي تحققت، وتماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات التي تبدأ من الربع الرابع من عام 2015م كما أقرها مجلس إدارة الشركة وسبق الإعلان عنها في تاريخ 11 نوفمبر 2015م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة في يوم 4 إبريل 2016م، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2,000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2017م، أي ما يعادل 1 ريال للسهم الواحد.