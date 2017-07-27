لجنة لدمج مرحلة الطفولة المبكرة مع الصفين الأول والثاني الابتدائي

الرياض ـ واس | Thursday, 27 July 2017 - 00:00 am

أصدر الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة "تمهيدي2 وتمهيدي3" مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، وتتولى اللجنة تحديد الاحتياج من المدارس اللازمة لدمج مرحلة رياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، في ضوء بيانات الطلاب المسجلين والنمو المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة، وتحديد المدارس القائمة التي يمكن الاستفادة منها.

ووجه وزير التعليم أن ترفع اللجنة الدراسة وآلية تنفيذها له خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.