تقرير جالكا يحدد مصير الأجانب الثلاثة

المجمعة ـ محمد السناني | Thursday, 27 July 2017 - 00:00 am

كشف المهندس عبد الله اليوسف نائب رئيس نادي الفيحاء، أن مصير الثلاثي الأجنبي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم سيتم حسمه منتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الإدارة تنتظر تقرير الروماني جالكا مدرب الفريق بشأن اللاعبين المحليين والأجانب الذين يحتاجهم ويرغب في ضمهم إلى الفريق.

وأبدى اليوسف في حديثه لـ"الرياضية" خلال زيارته لمعسكر الفريق الحالي في النمسا سعادته بما شاهده من عمل كبير من قبل الجهازين الفني والإداري، والاهتمام الكبير من قبل المدرب على رفع المعدل اللياقي وخلق الانسجام بين أفراد اللاعبين عبر خوض عديد من المباريات الودية مع فرق تتميز بالتنظيم والجاهزية الكبيرة.

كما أشاد بانضباط اللاعبين خلال فترة المعسكر، ما سيكون له الأثر الإيجابي على مستوى الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، مؤكداً أن الجميع يسعى إلى تحقيق الأهداف التي يطمح لها جميع محبي الفيحاء، فهناك عمل جماعي مقدم من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وستكون النتائج مرضية بإذن الله.