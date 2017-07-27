"بدجت" تنضم لرعاة اتحاد القدم

جدة - الرياضية | Thursday, 27 July 2017 - 16:47 pm

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، توقيعه عقد شراكة جديد مع شركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، ليكون بذلك الشريك الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم بفندق سوفيتيل جدة في مدينة جدة، حيث جرت مراسم توقيع العقد بحضور عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي وفواز دانش الرئيس التنفيذي لشركة بدجت السعودي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي عبدالإله مؤمنة وحمد الصنيع ونزيه النصر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشريك الجديد مدير إدارة التسويق والاستثمار في الاتحاد أحمد العزوني.



وأكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عقِب مراسم توقيع العقد، أن هذه الاتفاقية تعكس حرص الاتحاد على المضي قدمًا نحو زيادة الاستثمار في المجال الرياضي، من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة للنهوض بكرة القدم السعودية وتنويع مصادر الدخل بشكلٍ دائم.



وأضاف: "سعداء بتوقيع العقد مع أكبر الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة، وهي خطوة إضافية نحو زيادة تكريس مفهوم الاستثمار الرياضي والشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعتبر أحد أهم الأسباب التي ستقودنا إلى طريق النجاح بحول الله".



وبيّن عادل عزت أن نجاح اتحاد كرة القدم في توقيع خمسة عقود رعاية حتى الآن، دليل على أن كرة القدم أصبحت صناعة، موضحًا أن هذه الاتفاقية تؤكد مدى سعي الاتحاد إلى المضي قدمًا نحو المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي وضعت الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية على صدر أولويات ومتطلبات استدامة التطور والنمو.