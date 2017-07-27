إنتر ميلان يتغلب على البايرن في الكأس الدولية للأبطال
الرياضية - الألمانية | Thursday, 27 July 2017 - 16:40 pm
فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم على نظيره بايرن ميونخ الألماني 2/0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال في مجموعة سنغافورة.
ويدين إنتر ميلان بالفضل بهذا الفوز للاعبه إيدر الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين الثامنة و30.
وبهذا الفوز تصدر إنتر ميلان منافسات المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا على بايرن ميونخ بفارق الأهداف فيما ظل فريق تشيلسي الإنجليزي بلا نقاط في المركز الأخير.