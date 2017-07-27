يعتزم النجم التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز، العودة إلى تدريبات فريقه أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد المقبل، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، في ظل استمرار التكهنات حول مستقبله مع النادي اللندني، وكان أليكسيس الذي ي