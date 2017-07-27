الإصابة تحرم مانشستر سيتي خدمات ميندي

الرياضية - الألمانية | Thursday, 27 July 2017 - 17:09 pm

من المقرر أن يغيب بنيامين ميندي المنضم حديثاً لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن بداية مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة في الفخذ.



وانتقل المدافع لمانشستر سيتي من نادي موناكو الفرنسي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار) يوم الإثنين الماضي، ومنذ ذلك الوقت يحصل اللاعب على العلاج، بعدما انضم لجولة الفريق الإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال جوسيب جوارديولا بعد فوز فريقه أمس الأربعاء على ريال مدريد 4/1 في لوس أنجليس: "ميندي لديه إصابة عضلية ويحتاج من أسبوعين لثلاثة للشفاء، لا نريد أن نجازف".



ويستهل مانشستر سيتي مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام برايتون يوم 12 أغسطس المقبل.