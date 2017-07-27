شباب أخضر اليد في المركز الـ20 عالمياً

الرياض - الرياضية | Thursday, 27 July 2017 - 20:09 pm

حصل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، على المركز الـ20 في التصنيف العالمي للعبة كرة اليد فئة الشباب، في ختام مشاركته اليوم الخميس، في مونديال بطولة كأس العالم المقامة منافساته حالياً في الجزائر، وذلك عقب خسارته من كوريا الجنوبية بنتيجة (30-36)، ضمن مباريات تحديد المراكز من 17 حتى 20.



يذكر أن الأخضر لعب في المجموعة الرابعة بالمونديال بجانب مستضيف البطولة منتخب الجزائر وكرواتيا وأيسلندا والأرجنتين والمغرب، وحل في المركز الخامس بالمجموعة .