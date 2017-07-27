مرتضى منصور يفسخ عقد المدرب إيناسيو

الألمانية - الرياضية | Thursday, 27 July 2017 - 20:53 pm

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، اليوم الخميس ،عن فسخ تعاقده مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الكروي الأول ومساعده كارلوس ميجيل، ومدرب الأحمال جواو تفاريز ومحلل الأداء بيدور أوليفيرا بالتراضي.



جاء ذلك بعد الجلسة ،التي عقدها مرتضى منصور مع إيناسيو في مقر القلعة البيضاء بحضور مندوب السفارة البرتغالية لإجراء تحقيق مع المدير الفني قبل فسخ التعاقد.



وتم الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد وتقاضي المدير الفني راتب شهر ونصف الشهر من قيمة الشرط الجزائي المقدر براتب ثلاثة أشهر، وسيحصل الجهاز الفني على مليون و140 ألف جنيه بدلا من الحصول على مليوني و280 ألف جنيه.



جاء فسخ التعاقد مع إيناسيو بعد خسارة الزمالك 1/0 أمام العهد اللبناني في البطولة العربية أمس الأربعاء لتضاعف كثيرا من جراح الفريق، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات.