الشباب يكسب الحرس الملكي برباعية

الرياض ـ الرياضية | Friday, 28 July 2017 - 00:00 am

فاز الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، بنتيجة 4 أهداف دون مقابل على منتخب الحرس الملكي، وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس على الملعب الرديف في النادي. سجل الأهداف الشبابية كل من: خالد كعبي "هدفًا"، ومحمد بن يطو "هدفين"، بيزيلي "هدفًا".

دخل سامي الجابر المدير الفني للفريق الشبابي المباراة بتشكيلة ضمت: عبد الله السديري، عبد الله الفهد، عبد الله الأسطا، جمعان الدوسري، سعود كريري، محمد القرني، خالد كعبي، ماركوس بيزيلي، أحمد عطيف، بن يطو، وصالح القميزي.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب الشبابي عدة تغييرات في تشكيلة الفريق، وذلك بإشراك إدريس أمبومبو بدلاً من أحمد عطيف، وعبد الوهاب جعفر بدلاً من خالد كعبي، وعبد الله الخيبري بدلاً من سعود كريري.