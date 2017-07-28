الشعار.. رمزٌ يشرح نهضة الأندية

تقرير – محمود وهبي | Thursday, 27 July 2017 - 23:58 pm

كشف نادي يوفنتوس في شهر يناير الماضي عن الشعار الجديد الذي سيستخدمه بطل إيطاليا رسمياً بدءاً من موسم 2017-2018، حيث استغنى النادي عن الشعار البيضاوي الذي رافق الفريق لسنواتٍ طويلة، ليكشف عن شعارٍ مغاير اعتبر رئيس النادي أندريا أنييلي أنّه يشرح أسلوب الحياة الجديدة لهذا النادي العريق. وشهدت الأشهر الماضية لجوء أندية أخرى إلى إجراء تعديلات طفيفة على شعارها، وعلى رأسها بطل ألمانيا بايرن ميونيخ ونادي أتليتيكو مدريد الإسباني. وترافق "الرياضية" في هذا التقرير الشريط الزمني لتطور شعارات 10 من أكبر الأندية الأوروبية منذ تأسيسها قبل سنواتٍ بعيدة وصولاً إلى شعاراتها الحالية، ومروراً بكافة التغييرات التي طرأت عليها.



مانشستر يونايتد

حمل مانشستر يونايتد اسم نادي نيوتن هيث عند تأسيسه عام 1878، قبل أن يتم تعديل الاسم إلى ما هو عليه الآن عام 1902. وحمل الشعار الأول اسم نيوتن هيث مع ألوانٍ صفراء وخضراء إلى جانب اللون الأحمر، قبل أن يطغى اللون الأحمر على مختلف شعارات النادي بعد العام 1902. وأخذ شعار النادي شكلاً شبيهاً بشعاره الحالي في ستينيات القرن الماضي، حيث تم إدخال السفينة المبحرة إلى الشعار في تلك الفترة، قبل أن يتم إدخال صورة لشيطانٍ إلى منتصف الشعار مطلع السبعينيات للتعبير عن لقب الفريق: الشياطين الحمر. وأجرى النادي التعديل الأخير على شعاره عام 1998 مع استخدام التقنية الثلاثية الأبعاد دون إجراء أي تعديلات أخرى.

شرح الصور:

يونايتد 1: 1878

يونايتد 2: 1960

يونايتد 3: 1998



ميلان

حافظ نادي ميلان على اللونين الأحمر والأسود في شعاره طوال تاريخه، فاللون الأحمر يرمز إلى الحماسة النارية لدى لاعبيه، فيما يرمز اللون الأسود إلى خوف الفريق الخصم من مواجهته. ولم يشهد شعار نادي ميلان تغييرات كثيرة على مدار السنوات باستثناء الشكل الهندسي الذي يحيط بالشعار، حيث لجأ إلى مستطيل مقوس الأطراف في شعاره الأول عام 1899 وحتى العام 1915، وعاد إلى الشكل نفسه لفترة وجيزة عام 1972. واستخدم ميلان شكلاً دائرياً كاملاً عام 1916، وكذلك بالنسبة لشعاره في الفترة ما بين 1937 و1945، علماً بأنّه ثبت على الشكل البيضاوي منذ العام 1974. وحمل شعار النادي منذ تأسيسه خطوطاً حمراء وسوداء، بالإضافة إلى علم مدينة ميلان المؤلف من اللونين الأحمر والأبيض، وقد أجرى التعديل الأخير على شعاره عام 1998.

شرح الصور:

ميلان 1: 1937

ميلان 2: 1976

ميلان 3: 1998

ريال مدريد

تأسس نادي ريال مدريد في السادس من مارس عام 1902، واستخدم حينها شعاراً بسيطاً حمل 3 حروف متشابكة هي M و C و F كاختصار لنادي مدريد لكرة القدم. وأجرى الريال التعديل الأول على شعاره عام 1908 مع الحفاظ على الحروف ذاتها بشكل أكثر تنظيماً وسط دائرة زرقاء. وفي العام 1920، أضاف ريال مدريد التاج على رأس شعاره الدائري بعدما منحه الملك ألفونسو الثالث عشر اللقب الملكي، لكن هذه الإضافات أزيلت عام 1932 بعد زوال الحكم الملكي، حيث عاد الريال حينها إلى الشكل الدائري مع الاستعانة بالألوان البيضاء والصفراء والبنفسجية التي تظهر في الشعار الحالي للنادي. وبعد سنتين من انتهاء الحرب الأهلية الإسبانية عام 1941، أعاد النادي التاج إلى شعارٍ جديد استمر حتى العام 2001، وهو العام الذي شهد آخر تعديل على شعار النادي الملكي.

شرح الصور:

ريال 1: 1902

ريال 2: 1920

ريال 3: 2001

برشلونة

حافظ برشلونة على الألوان الكاتالونية في تصاميم شعاراته منذ تأسيسه، بدءاً من الشعار الأول الذي حمل شكلاً رباعي الأضلاع تحت تاج أراجون الكاتالوني، وسط دائرة حملت اسم الفريق وتاريخ تأسيسه عام 1899. وانتقل النادي إلى تصميم جديد يشبه كثيراً التصميم الحالي منذ العام 1906، واكتفى منذ ذلك الحين بإجراء تغييرات طفيفة عدة مرات. وفي العام 1910، أجرى النادي مسابقة بين أعضائه لتصميم شعار جديد للنادي، وفاز حينها كارلس كومامالا الذي لعب في صفوف البرشا في الفترة بين 1903 و1912، كما شغل منصباً إدارياً في الفريق بين عاميْ 1909 و1911، علماً بأنه وُلد في مدريد لأب باسكي وأم كانارية. وأجرى برشلونة التعديل الأخير على شعاره قبل 15 سنة عام 2002.

شرح الصور:

برشلونة 1: 1899

برشلونة 2: 1910

برشلونة 3: 2002

يوفنتوس

كشف بطل إيطاليا عن شعاره الجديد خلال حفلٍ حضره رئيس النادي أندريا أنييلي خلال الموسم الماضي، حيث قرر القيمون على نادي السيدة العجوز إجراء تغييرات كبيرة في الشعار التقليدي الذي حمل الخطوط العمودية السوداء والبيضاء لفترة طويلة من تاريخ يوفنتوس. ويعتبر الشعار الجديد أكثر بساطة من الشعارات التي عرفها اليوفي، فهو يحمل الحرف J تحت كلمة يوفنتوس، عوضاً عن الشعار السابق الذي استخدمه النادي منذ العام 2004 وحتى آخر مباريات الموسم الماضي. واستغنى النادي عن الحمار الوحشي الذي ظهر في أغلبية شعارات اليوفي منذ تأسيسه عام 1897، كما أنّه استغنى عن الشكل البيضاوي الذي كان أساسياً في الشعاريْن الأخيرين منذ العام 1990.

شرح الصور:

يوفنتوس 1: 1990

يوفنتوس 2: 2004

يوفنتوس 3: 2017

بايرن ميونيخ

أجرى بايرن ميونيخ تعديلاتٍ طفيفة على شعاره بعد نهاية الموسم الأخير، لكنها لا تقارن بالتغييرات الكبيرة التي شهدها شعار النادي البافاري منذ تأسيسه عام 1900. واستخدم البايرن عند تأسيسه ولفترة قصيرة شعاراً كان عبارة عن علمٍ يحمل ألوان بافاريا البيضاء والزرقاء بالإضافة إلى 3 أحرف تلخص اسم النادي، وخضع الشعار لتغييرات عدة في السنوات التالية وصولاً إلى شعار دائري يحمل اللون الأحمر واسم البايرن فقط عام 1954. وتم إدخال الأشكال الرباعية الأضلاع التي ترمز إلى منطقة بافاريا إلى شعار بايرن ميونيخ لأول مرة عام 1961، قبل الكشف عام 1970 عن شعار يشبه إلى حد كبير الشعار الحالي، حيث لم يقم النادي سوى بتغييراتٍ قليلة على ذلك الشعار منذ ذلك الحين، خاصة أن هذا الشعار رافق حقبة ذهبية للمارد البافاري في فترة السبعينيات.

شرح الصور:

بايرن 1: 1900

بايرن 2: 1965

بايرن 3: 2017

ليفربول

أضاف نادي ليفربول طائر الليفر إلى شعاره عام 1901، أي بعد مرور 9 سنوات على تأسيسه، علماً بأنّه الطائر الذي يرمز إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، وهو الرمز الذي رافق سائر شعارات ليفربول مع اختلافها منذ ذلك الحين. وفي العام 1950، استخدم ليفربول شعاراً بخلفية حمراء مع طائر الليفر باللون الأبيض في وسطه، قبل أن يزيل الخلفية وأي شكل هندسي منذ العام 1968 وحتى العام 1987، حيث تمثّل شعاره حينها بطائر الليفر باللون الأحمر مع 3 حروف في أسفله هي L و F و C كاختصار لنادي ليفربول لكرة القدم. ومنذ العام 1992، يحمل شعار ليفربول عبارة "لن تسير لوحدك أبداً"، وهي الكلمات الأولى من الأغنية التي كتبها أوسكار هامرستاين وريتشارد رودجرز عام 1945، والتي بدأت جماهير ليفربول بإنشادها للفريق منذ الستينيات.

شرح الصور:

ليفربول 1: 1950

ليفربول 2: 1968

ليفربول 3: 1999

دورتموند

على عكس أغلبية الأندية الأوروبية الأخرى، لم يشهد شعار نادي بروسيا دورتموند الألماني تغييرات كبيرة منذ العام 1919، حيث حافظ النادي على الشكل الدائري الذي يحمل اللونين الأصفر والأسود، وعلى 3 حروف هي الحرف B الذي يرمز إلى بولشبيل (لعبة كرة القدم)، والحرف V الذي يرمز إلى فيراين (نادي)، والحرف B مرة أخرى وهو يرمز إلى بروسيا كون الأمبراطورية الألمانية قد خضعت للحكم البروسي منذ العام 1871، بالإضافة إلى الرقمين صفر وتسعة اللذين يمثلان تاريخ تأسيس النادي عام 1909. واستخدم النادي شعاراً بسيطاً منذ تأسيسه وحتى العام 1919، وكان عبارة عن الحرف B دون وجود أي أشكال هندسية أو ألوانٍ في التصميم.

شرح الصور:

دورتموند 1: 1945

دورتموند 2: 1964

دورتموند 3: 1993

باريس سان جيرمان

يُعتبر نادي باريس سان جيرمان أحدث الأندية في قائمتنا هذه، فهو يبلغ من العمر 47 عاماً فقط بعد تأسيسه عام 1970، لكن هذه السنوات حملت تغييرات كبيرة على صعيد الشعار المعتمد من النادي. واستخدم النادي الفرنسي حتى العام 1972 شعاراً حمل كرة زرقاء بداخلها باخرة، قبل أن يُدخل برج إيفل إلى الشعار حتى العام 1992. وفي الفترة بين 1992 و1996، لجأ النادي إلى شعار جديد يحمل 3 حروف هي PSG، والتي تختصر باريس سان جيرمان، وهو الاسم المختصر الذي يستخدمه الكثيرون للدلالة على الفريق في يومنا هذا. وعاد النادي لإدخال برج إيفل إلى شعاره عام 1996، عبر شعارٍ جديد يشبه كثيراً الشعار الحالي للنادي الباريسي، مع اختلافات بسيطة منها استخدام تقنية الأبعاد الثلاثية في الشعار الجديد.

شرح الصور:

باريس 1: 1970

باريس 2: 1992

باريس 3: 2013



آرسنال

تأسس نادي آرسنال عام 1886، واستخدم شعاره الأول بدءاً من العام 1888، وكان يرتكز حينها على 3 مدافع موجهة إلى الأعلى، قبل أن يلجأ عام 1922 إلى شعارٍ أبسط أظهر مدفعاً وحيداً موجهاً إلى اليمين وسط شكل هندسي بيضاوي أفقي. وأجرى النادي تعديلاً بسيطاً على شعاره عام 1925، حيث أعيد تصويب المدفع الوحيد حينها إلى الجهة اليسرى، واستمر في هذا الاتجاه في السنوات التالية التي شهدت تعديلات أخرى في الشكل الهندسي الأساسي للشعار. وأجرى آرسنال التعديل الأخير على شعاره عام 2002، حيث عاد مسار المدفع إلى الجهة اليمنى، كما تمت إضافة اللون الأزرق بالإضافة إلى الألوان الأحمر والأبيض والذهبي المعتادة.

شرح الصور:

آرسنال 1: 1888

آرسنال 2: 2001

آرسنال 3: 2002