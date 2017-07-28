حسام بن سعود يكرم أبطال الباحة

الباحة ـ حسن ذيبان | Friday, 28 July 2017 - 00:00 am

رعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، أمس سباق الخيل على كأس أمير منطقة الباحة، وذلك على ميدان نادي الفروسية بمحافظة العقيق.

وشاهد الأمير الكتور حسام بن سعود والحضور، انطلاق الشوط الأول للخيل العربية الأصيلة، حيث حقق الجواد النيزك المركز الأول، والجواد مدهش المركز الثاني، والمركز الثالث للجواد شمعة الرابعة، ثم انطلق الشوط الثاني للخيول العربية، حيث حقق الجواد مرهب المركز الأول، بيمنا حقق الجواد سلطان المركز الثاني.