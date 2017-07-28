الدوسري رئيسا للروضة

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Friday, 28 July 2017 - 00:00 am

اتفقت اللجنة التنفيذية الاستشارية في نادي الروضة، على اختيار إيهاب الدوسري رئيسًا للنادي، وذلك بعد الاجتماع الذي تم أمس في منزل بندر البدين في مدينة الدمام.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها ملفات المتقدمين، وهم إيهاب الدوسري ومحمد المعيويد والمهندس عبد الله المعيويد، كما ناقشت اللجنة والمتقدمون لكرسي الرئاسة مجلس الإدارة الحالي، عن الأمور التي تخص النادي والاستفادة من تجاربهم السابقة، وذلك بوجود وليد الخنيفر الرئيس المستقيل، وعلي الشعلان الرئيس المكلف؛ لإيضاح أمور النادي الحالية.