الحقباني يدخل التصنيف العالمي

الرياض ـ فهد البطاح | Friday, 28 July 2017 - 00:00 am

حقق الاتحاد السعودي للتنس نجاحًا جديدًا بدخول اللاعب عمار الحقباني للتصنيف العالمي لنخبة لاعبي التنس المحترفين ATP، بعد التأهل للدور الثاني في بطولة مصر الدولية للتنس والمقامة في القاهرة، أثناء مشاركته مع منتخب السعودية للتنس.

وستقود النقاط التي اكتسبها اللاعب ليكون ضمن قائمة أفضل اللاعبين العالمين والمشاركة في بطولات عالمية مخصصة للمحترفين.

من جانبه، عبر الحقباني عن سعادته لدخوله ضمن قائمة اللاعبين المحترفين، التي تضم نخبة لاعبي العالم قائلاً: "أقدم الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمها واهتمامها باللاعبين السعوديين النخبة، وعلى الجهود التي تقدمها اللجنة الأولمبية العربية السعودية".