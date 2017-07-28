الجودو السعودي يغادر إلى برلين

الرياض ـ الرياضية | Friday, 28 July 2017 - 00:00 am

غادر المنتخب السعودي للجودو فئة الشباب أمس إلى برلين؛ للمشاركة في بطولة كأس أوروبا للشباب، وذلك ضمن برنامج الإعداد والتأهيل لبطولة العالم للشباب في كرواتيا.

وتأتي هذه المشاركة بعد العودة من المعسكر الإعدادي في أوزباكستان والمعسكر الداخلي لمدة ١٥ يومًا، ويمثل الأخضر السعودي ٨ لاعبين في البطولة، وهم: بسام صديق، عبد الله بركاتي، عبد الرحمن الرويلي، عبد الله حمّاد، ريان المصري، سعد الشمراني، عبد الإله البالي، وعبد العزيز خرد.