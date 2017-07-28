المصري كيتا مدربا للأمل

الرياض ـ فهد البطاح | Friday, 28 July 2017 - 00:00 am

أنهت إدارة نادي الأمل بالبكيرية، إجراءات التعاقد مع محمد كامل المدرب المصري الملقب بـ"كيتا"، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل 1438هـ ـ 1439هـ.

ووقع عبد الرحمن الحضيف رئيس النادي العقد مع كيتا وطاقمه التدريبي، المكون من مدرب للحراس ومدرب لياقة وعلاج طبيعي في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر.

ويحمل المدرب "كيتا" خبرة ممتازة، حيث درب العديد من الأندية في مصر وفي السعودية، كان آخرها نادي الدرعية الذي حصل معه على المركز الرابع في مجموعته بدوري الدرجة الثانية.

وتقرر موعد وصول كيتا وطاقمه التدريبي للنادي بعد عيد الأضحى المبارك؛ استعدادًا للموسم الجديد.