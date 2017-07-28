طائرة الأخضر تقصف قطر في “العربية“

عمان ـ أنور قمقوم | Friday, 28 July 2017 - 00:00 am

نجح المنتخب السعودي لكرة الطائرة في قلب الطاولة على منتخب قطر، بعد أن حول خسارته بشوطين مقابل شوط إلى انتصار بثلاثة أشواط لشوطين في صالة قصر الرياضية في مدينة الحسين للرياضة بالعاصمة الأردنية عمان في بداية مشوار الأخضر السعودي بالبطولة العربية لكرة الطائرة لدرجة الناشئين .

وظهر المنتخب السعودي بمستوى كبير في آخر شوطين من أشواط المباراة رغم الظروف التي عانى منها الأخضر قبل المشاركة في البطولة بسبب الإصابات التي حرمت الجهاز الفني بقيادة المصري محمد اللقاني من الاستعانة بعدد من الأسماء المهمة في صفوف المنتخب السعودي.

ويلعب الأخضر السعودي غدا السبت ثاني مواجهاته في البطولة أمام المستضيف منتخب الأردن، ويبحث المنتخب السعودي عن مواصلة انتصاراته والخروج بالفوز.

وتستكمل مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى من البطولة، حيث ستقام مباريات المجموعة الثانية، فيتواجه في المباراة الأولى العراق والبحرين عند الساعة الخامسة فيما يتقابل عند الساعة السابعة الإمارات وعمان.

من جانبه، أكد عبدالله الجبر إداري المنتخب السعودي أحقية الأخضر السعودي بالفوز وتجاوز عقبة مهمة في بداية المشوار أمام منتخب قطر، مشيرا إلى أن "تفكيرنامنصب في المنافسة على البطولة وتحقيقها".

وأضاف: "يجب علينا أن نطوي صفحة الانتصار على قطر ونفكر في مباراتنا المقبلة، لدينا لاعبون مميزون يستطيعون تحقيق الذهب والنتائج الإيجابية يجب علينا دعمهم".

وأوضح الجبر أن الأخضر السعودي استعد للبطولة بشكل جيد من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات القوية التي خاضها المنتخب أثناء فترة الإعداد للبطولة.

من جانب آخر، عبر عبدالله الحربي لاعب المنتخب السعودي عن سعادته بعد تحقيق الفوز للأخضر في بداية المشوار بالبطولة العربية، مؤكدا أن الروح الجماعية التي كان عليها اللاعبون ساهمت في تجاوز المنتخب القطري والعودة إلى المباراة بعد الخسارة بشوطين مقابل شوط، قائلا "العودة إلى المباراة وتحقيق الفوز عامل إيجابي ومهم للمنتخب الذي يبحث عن البطولة ونفكر بكل جدية في العودة إلى السعودية بلقب البطولة العربية".