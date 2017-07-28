أوكراني الأهلي يريح لاعبيه بعد خسارتي العين وقونيا سبور

جدة - الرياضية | Friday, 28 July 2017 - 14:56 pm

منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاوكراني سيرجي ريبروف لاعبي الفريق راحة عن أداء تدريبات اليوم الجمعة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال مباراتي أمس الخميس الوديتين أمام كل من العين الإماراتي و قونيا سبور التركي خلال معسكر الفريق المقام هذه الأيام في النمسا ، والتي خسرهما بنتيجة 2/0 و 4/0 على التوالي .



ويستهل الأهلي أولى لقاءاته في دوري المحترفين السعودي للموسم الجديد أمام الإتفاق في الحادي عشر من شهر اغسطس المقبل.