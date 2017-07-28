الفيحاء يضم الكولومبي أسبيريلا معاراً من العين

الرياض - الرياضية | Friday, 28 July 2017 - 16:47 pm

وافق نادي العين الإماراتي على إعارة اللاعب الكولومبي دانيلو أسبيريا إلى نادي الفيحاء لمدة عام مع أفضلية التجديد لعام آخر...



ويلعب أسبيريا في خط الهجوم، ومثل العين حتى تأهله للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، حيث ينتظر أن يواجه الهلال السعودية خلال أغسطس المقبل.



وأبرم الفيحاء الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي، عدداً من الصفقات المهمة هذا الصيف أرزها الدوليان السعوديان حسن معاذ وعبدالمجيد الرويلي، إضافة للمحترفين التشيلي روني هرنانديز والهندوراسي أميليو ايزاغوير، كما وقع النادي عقداً مبدئياً مع اليوناني الكساندروس. يشار إلى أن أسبريا سينضم إلى معسكر الفريق الفيحاوي المقام في النمسا يوم السبت القادم.