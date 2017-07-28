كونتي: أتحدث يومياً مع إدارة تشيلسي لتعزيز صفوف الفريق

الرياضية - الفرنسية | Friday, 28 July 2017 - 18:08 pm

أكد الإيطالي إنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل إنجلترا لكرة القدم، أنه يجري محادثات يومية مع مسؤولي النادي من أجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد استعداداً للموسم المقبل.



ويستعد تشيلسي للدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.



وقال كونتي الجمعة في سنغافورة حيث يستعد الفريق: "أجري محادثات يومية مع إدارة النادي حول سبل تعزيز الفريق".



وأضاف: "النادي يعرف جيداً أفكاري والمراكز التي يجب تعزيزها، فإذا كان ذلك ممكناً فهذا جيد، وإذا لم يكن، فاننا سنواصل طريقنا".



وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن تشيلسي مهتم بلاعب وسط منتخب إنجلترا ونادي أرسنال اليكس أوكسلايد تشامبرلاين، والدولي الآخر روس باركلي مدافع إيفرتون.



ويلتقي تشلسي يوم السبت أنتر ميلان الإيطالي في سنغافورة، وسيشرك في المباراة عناصره الأساسية، كما أنه سيدفع بمهاجمه الجديد الإسباني ألفارو موراتا أساسياً للمرة الأولى.



وتعاقد تشيلسي مع موراتا الأسبوع الماضي من ريال مدريد بطل أسبانيا وأوروبا، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بنحو 80 مليون يورو (92 مليون دولار).



وشارك موراتا في الشوط الثاني من المباراة الإعدادية التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الثلاثاء الماضي، وكانت له تمريرة حاسمة.



وأضاف كونتي: "من المهم جداً أن يصل اللاعبون إلى جهوزية بدنية جيدة في أقرب فترة ممكنة، ولهذا السبب سنشرك أفضل 11 لاعباً ضد أنتر ميلان".



وضم تشيلسي أيضا لاعب الوسط الفرنسي تييمويه باكايوكو من موناكو الفرنسي، ولاعب الوسط الألماني أنطونيو روديغر من روما الإيطالي.



ويستعد تشيلسي للقاء جاره أرسنال في السادس من أغسطس المقبل، على ملعب ويمبلي في مباراة درع المجتمع التي تجمع بطلي الدوري والكأس